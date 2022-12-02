«Муж пережил»: 41-летняя Борщева рассказала о сексе со страстным качком

Комедийная актриса Елена Борщева рассказала подробности интимной жизни с мужем, бодибилдером Валерием Юшкевичем. Оказалось, что некоторое время супруги не занимались сексом, но сейчас все наладилось. В беседе с журналистами брюнетка раскрыла подробности воздержания.

Юмористка жаловалась на проблемы со здоровьем – у нее болела спина. Любое движение доставляло женщине огромный дискомфорт, что уж говорить о плотских утехах. Елене пришлось взять паузу. По ее словам, избранник смог пережить временные трудности. Самое главное, что сейчас они снова могут наслаждаться друг другом.

«Да, перерыв в интимной жизни у нас закончился. Сейчас уже все хорошо! Муж, конечно, рад, что все вернулось в привычное русло. Он перерыв пережил, кстати, спокойно. Потому что у него в тот период было много дел, шла подготовка к соревнованиям!» – поделилась звезда в беседе с корреспондентами «Prozvezd».

Напомним, что супруг знаменитости много лет занимается бодибилдингом. В октябре этого года он был участником городских соревнований. Юшкевичу удалось стать чемпионом в категории «Атлетик», с чем его поспешила поздравить знаменитая жена. Она выложила общее фото с победителем, на которых он позирует, а его близкие держат награды.