Муж онкобольной Заворотнюк Петр Чернышев резко помолодел

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подготовила традиционный ледовый спектакль к Новому году. На этот раз она вдохновилась мотивами Николая Гоголя и представила зрителям постановку «Вечера на хуторе». В ней принял участие и муж тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

Татьяна Навка спустилась к зрителям из-под купола на огромной кровати в образе Екатерины II. Победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду и пятикратный чемпион США Петр Чернышев сыграл роль ее заботливого и чуткого князя Потемкина. Он сбрил бороду и стал выглядеть моложе на 10 лет. Пышный белый парик и белый грим добавили супругу Заворотнюк неузнаваемости, пишет StarHit.

Потемкина для шоу, кстати, озвучил специально король российской эстрады Филипп Киркоров.

В 2019 году у актрисы выявили глиобластому или рак мозга. С тех пор Анастасия пробует разные методы лечения и борется за свою жизнь. Петр Чернышев не только поддерживает жену психологически, но и взял на себя ответственность за денежные вопросы — он регулярно оплачивает счета за лечение супруги.

Ранее мы писали о том, что муж артистки — фигурист Петр Чернышев вышел в свет с пятилетней дочерью Милой от Заворотнюк. Спортсмен принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, в котором у него главная роль. Чернышев появился на публике абсолютно седым.