Анна Хилькевич рассказала, как относится к методам воспитания детей Рудковской
Актриса Хилькевич ответила на вопрос о воспитании детей в семье Рудковской.
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Актриса Анна Хилькевич посетила презентацию детской косметики Helen Yes от блогера Елена Сажиной, которая ради бизнеса продала квартиру за 33 млн рублей. Журналист сайта «Страсти» тоже побывал на мероприятии и узнал, как знаменитость оценивает систему воспитания детей, которую использует Яна Рудковская. У продюсера растет сын Саша по прозвищу Гном Гномыч.
Некоторые считают, что мальчику, которого отдали в фигурное катание, приходится там очень тяжело и работает он на износ. Хилькевич не стала критиковать решение Рудковской и рассказала про свой опыт воспитания детей. С первым, по словам звезды, она совершила много ошибок, а со вторым — учла прежний опыт.
Анна считает, что в воспитании детей важно понимать, что именно хочет ребенок и не заставлять его куда-то ходить через силу.
«Если ребенку совсем плохо и он работает на износ, то, наверное, как-то надо пересмотреть все это», — заявила звезда.
При этом если он уже начал что-то делать, то необходимо добиться определенных целей, а уже потом менять сферу деятельности.
Ранее Анна Хилькевич пожаловалась на поведение дочки в Париже. Артистка заявила, что устала быть мамой.