Анна Хилькевич рассказала, как относится к методам воспитания детей Рудковской

Актриса Анна Хилькевич посетила презентацию детской косметики Helen Yes от блогера Елена Сажиной, которая ради бизнеса продала квартиру за 33 млн рублей. Журналист сайта «Страсти» тоже побывал на мероприятии и узнал, как знаменитость оценивает систему воспитания детей, которую использует Яна Рудковская. У продюсера растет сын Саша по прозвищу Гном Гномыч.

Некоторые считают, что мальчику, которого отдали в фигурное катание, приходится там очень тяжело и работает он на износ. Хилькевич не стала критиковать решение Рудковской и рассказала про свой опыт воспитания детей. С первым, по словам звезды, она совершила много ошибок, а со вторым — учла прежний опыт.

Анна считает, что в воспитании детей важно понимать, что именно хочет ребенок и не заставлять его куда-то ходить через силу.

«Если ребенку совсем плохо и он работает на износ, то, наверное, как-то надо пересмотреть все это», — заявила звезда.

При этом если он уже начал что-то делать, то необходимо добиться определенных целей, а уже потом менять сферу деятельности.

Ранее Анна Хилькевич пожаловалась на поведение дочки в Париже. Артистка заявила, что устала быть мамой.