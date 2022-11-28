«Муж не ревнует!»: замужняя Регина Тодоренко страстно расцарапала спину полуголого мужчины

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2019 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Михаила и Мирослава. Телеведущая признается, в их семье царит идеальное взаимопонимание, и муж полностью ей доверяет. На днях блогер даже призналась, что Топалов не против ее постельных сцен в кино.

Но Тодоренко продолжает проверять нервы мужа и постоянно «подкидывает» поводы для ревности. В последнее время многие пользователи в Сети обсуждают отношения телеведущей и ее партнера по проекту «Ледниковый период. Снова вместе». Пара часто готовит романтические номера, в которых показывает очень реалистичную страсть и химию. Поклонники даже напрямую спрашивали Регину: «Как Влад Топалов относится ко всему этому?» Но Тодоренко утверждает – «муж не ревнует!»

Недавно в своем блоге артистка вновь опубликовала сторис с полуголым Александром Энбертом. Она показала его обнаженную спину и огромную царапину под правой лопаткой. «Это не я сделала. Это ты у жены спроси, так было», - поспешила оправдаться Тодоренко, смеясь. Фигурист подошел к зеркалу и стал рассматривать повреждение, после чего сказал партнерше, что с него теперь «жена спросит» за это.