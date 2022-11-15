Муж не приехал: сбежавшая из России Пугачева осталась одна в годовщину
Певица Алла Пугачева отмечает годовщину отношений со своим мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Но этот романтичный день Примадонна провела в одиночестве.
Супруги сейчас находятся в разных странах, поэтому не смогли устроить праздник. Когда они жили в России, то каждый год приглашали друзей на семейный ужин. Поклонники заметили на новых фото грусть в глазах звезды. Она позировала рядом с красивым букетом от мужа, но его самого рядом не было.
alla_orfey/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», – написала Алла Борисовна в личном микроблоге.
Напомним, что певица и телеведущий узаконили свои отношения 24 декабря 2011 года, а через 16 лет обвенчались в Михайло-Архангельском соборе. Супруги воспитывают двух детей: дочь Лизу и сына Гарри. У Пугачевой есть также старшая дочь Кристина Орбакайте, которая была в шоке от появления брата и сестренки.
После отъезда из России знаменитости поселились в Израиле. СМИ пишут, что они арендовали шикарный особняк и уже выбрали наследникам школу, где в первый год обучения не требуется знание иврита. Галкин сейчас активно гастролирует по миру. На данный момент он находится в Литве.
Недавно мы писали, что Илья Прусикин из Little Big обматерил совместное фото с Пугачевой.