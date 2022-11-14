Прусикин из Little Big обматерил совместное фото с Пугачевой

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, которые уехали из России, провели время на вечеринке вместе с певицей Аллой Пугачевой. Звезды, покинувшие страну, встретились в Тель-Авиве.

Солисты коллектива не упустили возможность сфотографироваться с Примадонной. Прусикин опубликовал совместный снимок в соцсетях и оставил нецензурную подпись. Он не стеснялся в выражениях.

«Философский пароход 2.0. Как говорится, историческая х…я!» – написал исполнитель.

Пугачева и Таюрская никак не отреагировали на высказывание Ильи. Зато подписчики прокомментировали кадр.

«К философам XX века вы не примазывайтесь!», «Какой век, такие и философы», «Всего доброго», «Голубой огонек мутите?», «Ну хорошо, что вас Пугачева покормила», «Вот у вас самомнение, конечно», – пишут пользователи Сети.

Ранее участники популярной группы рассказали о трудной жизни в США. Артисты признались, что их отъезд из России получился спонтанным и они не успели подготовиться к переезду.