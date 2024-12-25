Алеся Кафельникова снялась в образе «офисной сирены» для нового бренда одежды

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в фотосессии у знаменитого фотографа Ирины Кузьминой. Для кадра дочь именитого теннисиста выбрала несколько нарядов, в том числе меховую белую шапку в сочетании с домашней майкой и черную юбку-карандаш.

Снимки были сделаны в рамках рекламной кампании производителя одежды Pastoral Studio. Редакция «Сплетника» уже успела определить образы модели как «slavic bimbo» и «офисная сирена» соответственно.

«Вы можете закрыть глаза, если не хотите видеть, как я сияю», — прокомментировала фотосет сама Кафельникова.

На других кадрах модель позирует в черном костюме и белых туфлях, а также в черном плаще.

Новый бренд одежды Pastorale Studio был основан российскими стилистами Камилой Гумировой и Юлией Бабаевавой.

Ранее Алесю Кафельникову заметили с мужем в Москве после слухов о разводе.