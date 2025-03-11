НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 марта 2025, 12:04
1 мин.

«Муж меня отругал»: сестра Ольги Бузовой рассказала о неприятном событии

Блогер Анна Бузова пожаловалась, что дважды оплатила некачественный маникюр.
«Муж меня отругал»: сестра Ольги Бузовой рассказала о неприятном событии

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Анна Бузова пожаловалась на маникюрный салон, где ей сделали некачественное покрытие и даже не извинились. При этом 36-летняя сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой отметила, что в итоге дважды полностью оплатила услугу.

Как оказалось, Анна отдала за маникюр с бордовым лаком 5 тысяч рублей, однако практически сразу покрытие потрескалось и слезло с ногтей. Когда она обратилась в салон, ей предложили переделать маникюр за дополнительную плату. Анна согласилась, однако позже пожалела об этом.

«Любимый наругал, что я заплатила. Говорит: надо было встать и уйти. Это они должны доплачивать, чтоб такие красивые пальчики вообще трогать. Но я так не умею», — отметила Бузова-младшая.

Ранее Анна Бузова осадила хейтеров после критики ее семьи. Девушка обнаружила под снимком в соцсетях оскорбительный комментарий от подписчика в адрес ее семьи. Неизвестный прошелся и по матери блогерши, и по ее знаменитой сестре.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Анна Бузова
Ольга Бузова
соцсети
маникюр