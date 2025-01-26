Анна Бузова осадила хейтеров после критики ее семьи. Об этом стало известно из соцсетей.

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна обнаружила под снимком в соцсетях оскорбительный комментарий от подписчика в адрес ее семьи. Неизвестный прошелся и по матери девушки, и по ее знаменитой сестре.

«И это семья Ольги Бузовой, пример для всех? Родители в разводе, мамаша — разведенка, папаша другую себе нашел, помоложе. Сеструха — кикимора: детей нет, живет за счет сестры и при этом с ней постоянно ругается. Ну и Олечка: детей нет, мужа нет, голоса нет, разведенка, почти 40 плюс», — писал хейтер.

По словам Анны, она со спокойствием воспринимает комментарии с критикой в свой адрес.

«Все, что мы думаем о других людях, о ситуациях с другими людьми, все, что мы им говорим и пишем — это не имеет ничего общего с ними, это все — про нас! Мы видим мир и людей такими, какие мы. Если в красивой семейной фотографии видим проблемы каждого члена семьи, скорее всего, на 99% — эта катастрофа происходит у нас», — рассказала она.

В итоге Бузова пожелала подписчикам наладить отношения с родными и близкими.

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