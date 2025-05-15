Муж Леры Кудрявцевой опубликовал фото с синяками на теле

Напомним, в 2024 году Лера Кудрявцева была на грани развода с супругом. Все из-за его алкогольной зависимости, с которой спортсмен не мог справиться. Однако тогда развода удалось избежать. Месяц назад телеведущая вновь намекнула, что вынуждена спасать мужа от его пагубных привычек.

«Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену», — заявляла она.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Вместе они воспитывают дочь Марию.

Ранее мы писали о том, что пожаловавшаяся на проблемы в семье Кудрявцева вынуждена экономить.