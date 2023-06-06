Муж Лены Катиной написал завещание

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о завещании, которое ее онкобольной муж Дмитрий Спиридонов составил в прошлом году.

Замуж Катина вышла в прошлом году. В настоящий момент заболевание мужа звезды находится в ремиссии. Более того, скоро у пары родится ребенок.

Завещание Спиридонов составил еще до их свадьбы. «И написал на меня завещание еще до того, как мы поженились. Говорит: «Чтобы ты была уверена», — рассказала Катина в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Несколько лет назад у Спиридонова обнаружили рак щитовидной железы. После химиотерапии и лечения в 2021 году у бизнесмена случился рецидив, однако он сумел «притушить» болезнь.

«Мы только нашли друг друга, и хочется вместе прожить целую жизнь, иметь еще совместных детей. Я очень надеюсь, что все будет хорошо», — говорит Катина.

Напомним, пара познакомилась на вечеринке по случаю дня рождения, где певица исполняла свои хиты. Для 38-летней звезды будущий ребенок будет вторым, первого она родила от бывшего мужа — Сашо Кузмановича. Для Дмитрия же наследник станет первенцем.

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