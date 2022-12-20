Экс-солистка «Тату» пожаловалась на сложную беременность от мужа с онкологией

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина находится на ранних сроках беременности. С артисткой, которая вынашивает ребенка от мужа с онкологией, миллионера Дмитрия Спиридонова, происходят не совсем приятные изменения.

Катина заметила, что стала «позлее». «Сейчас я дико раздражаюсь, обижаюсь, ору», - рассказала певица.

Она признается, что испытывает повышенную раздражительность, плачет от фраз, на которые в обычном состоянии не обратила бы внимание.

С началом беременности изменились вкусовые предпочтения певицы: ее стало тянуть на рыбу.

Ранее сообщалось, что актер Павел Прилучный в мае следующего года станет отцом в третий раз. Новая жена артиста Зепюр Брутян находится на четвертом месяце беременности.