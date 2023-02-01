«Муж хвалит»: Елизавета Арзамасова рассказала, чем покорила Илью Авербуха

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух считаются самой обсуждаемой парой отечественного шоу-бизнеса. Пока «добросовестные» журналисты приписывают супругам развод и многочисленные измены, они не устают твердить о своем безграничном счастье. В новом интервью для издания «Аргументы и факты» актриса раскрыла секрет их отношений.

По словам Елизаветы, они с Ильей совершенно друг друга не ревнуют, и даже страстные номера в «Ледниковом периоде» не стали поводом для скандалов. Кроме того, в их семье существует четкое распределение обязанностей. Так, например, всю ответственность по приготовлению еды взяла на себя звезда «Папиных дочек». И, к слову, именно этим девушка и покорила 49-летнего хореографа.

«Мне нравится это занятие. Я умею готовить быстро и, как мне кажется, вкусно. Муж хвалит», — резюмировала Арзамасова.

Ранее супруга Авербуха высказалась по поводу второй беременности. Подробности читайте в этой статье.