Муж хотел штурмом брать больницу: Анастасия Макеева перенесла операцию

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что попала в больницу и перенесла плановую операцию. Звезда «Новогоднего переполоха» призналась, что муж Роман Мальков очень переживает и много времени проводит под окнами ее палаты.

«Вся больница уже знает Рому. Он вчера стоял под окнами часов восемь и ждал, пока я отвечу и покажусь в окне. Хотел уже брать штурмом больничку. Еле уговорила домой поехать отдохнуть», — написала Макеева в своем Telegram-канале.

Кроме того, 42-летняя Анастасия отметила, что ее муж отправился в храм, где с ним произошла удивительная история.

«Стоит он в очереди подойти к мощам Матроны, и к нему вдруг подходит монахиня, дает ему белую розу и говорит: "Все с вашей женой будет хорошо!" Он аж обомлел», - разоткровенничалась артистка.

Макеева заверила своих поклонников, что операция прошла успешно, однако не стала уточнять детали и не раскрыла диагноз.

Ранее Анастасия Макеева прокомментировала информацию о том, что она выставила взрослого пасынка из дома. Актриса заявила, что решение съехать 19-летний сын Малькова принял сам, никто его не выгонял.