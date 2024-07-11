«Драмы никакой нет»: Макеева ответила на обвинения в том, что выставила пасынка на улицу

Актриса Анастасия Макеева вышла на связь после публикации новостей о том, что она выставила взрослого пасынка из дома, и опровергла эту информацию. Слухи распустил блогер Антон Суворкин, ссылаясь на голосовое сообщение, в котором, по его словам, звезда мюзиклов отчитывала сына мужа за несамостоятельность.

Макеева заявила, что решение съехать сын Романа Малькова принял сам, никто его не выгонял. Актриса вместе с супругом даже помогали молодому человеку переезжать и заплатили за квартиру.

«Решение переехать было принято самостоятельно и мы, как успеете заметить, в дружелюбной обстановке приехали отмечать новоселье заказанными подарками, и в поздравлении с днем рождения озвучиваем, что, собственно и за квартиру платили мы. Так что драмы никакой нет», - заявила Макеева в личном блоге.

Анастасия также подчеркнула, что ей любопытно «читать фантазии» СМИ, и она уже судилась из-за публикации непроверенной информации с представителями прессы.

Ранее Анастасия Макеева вспомнила, как попала под обстрел в Донбассе.