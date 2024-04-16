Инсайдеры рассказали, чем занимается Елена Блиновская в СИЗО

«Королева марафонов» Елена Блиновская большую часть времени в СИЗО изучает законодательство по теме СВО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источники SHOT утверждают, что именно изучение законодательства по теме СВО стало основным хобби Блиновской.

По данным издания, блогер также носит спортивный костюм и единственная из сокамерниц не пользуется косметикой.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в умышленной неуплате налогов. Общая сумма претензий к онлайн-коучу составила более 906 миллионов рублей. Блиновская находится под арестом в СИЗО с января 2024 года.

Ранее муж блогера Алексей ушел на СВО чтобы избежать дальнейших проблем с его бизнесом и помочь жене выйти из СИЗО. О том, куда конкретно отправили супруга блогерши и в каких войсках он служит, не сообщается.

До этого бизнес-империю Алексея Блиновского начали проверять на предмет нарушений. В итоге из десяти компаний, согласно открытым источникам, четыре находятся в стадии ликвидации: IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки», клиника «Океан молодости» и бизнес по добыче драгметаллов «Нембус». В отношении компании «Оливия групп», которая занимается оптовой торговлей, возбуждено дело о банкротстве.