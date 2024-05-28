Муж дочери Алены Яковлевой признался, что питается отдельно от жены. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Мария Козакова и Иван Замотаев счастливы в браке уже четыре года. В 2022 году у них родилась дочь Иванна.

По словам актера Ивана Замотаева, у них с супругой разные предпочтения в еде.

«Мы отдельно питаемся, потому что я не ем мясо пять лет. Могу сам что-­то сделать, иногда заказываю еду. Я знаю мужчин, которые считают, что женщина должна готовить, чтобы каждый день было новое блюдо, но для меня это неважно», — рассказал он.

Мария Козакова подтвердила слова мужа и заодно похвалила его кулинарные таланты.

«У него природный дар. А я, только родив ребенка, стала варить суп каждый день, вторые блюда осваивала. Раньше у меня было больше времени, и я могла приготовить что-­то для нас двоих», — призналась она.

Дочь Алены Яковлевой рассказала, что у нее с мужем разные вкусы, поэтому питаются они в основном, отдельно друг от друга.

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