10:38, 21 мая 2023
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Диана Гурцкая не может принять внезапную смерть мужа
Не до чего: Диана Гурцкая не может успокоиться после внезапной смерти мужа.
Певица Диана Гурцкая с тяжестью в сердце не может принять внезапную смерть своего супруга — Петра Кучеренко.
Брат знаменитости Роберт Гурцкой вышел на связь с журналистами Пятого канала. Мужчина объяснил, что всем близким очень тяжело и сейчас не время для комментариев.
«Я вас умоляю! Сейчас не до журналистов!» — сказал Роберт Гурцкой и сбросил телефонный звонок.
Напомним, что Перт Кучеренко был замминистра науки и высшего образования в РФ. Ему стало плохо на борту самолета, но даже экстренная посадка не помогла.
Более подробно о случившемся с Петром Кучеренко мы писали здесь.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги: