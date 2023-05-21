Диана Гурцкая не может принять внезапную смерть мужа

Певица Диана Гурцкая с тяжестью в сердце не может принять внезапную смерть своего супруга — Петра Кучеренко.

Брат знаменитости Роберт Гурцкой вышел на связь с журналистами Пятого канала. Мужчина объяснил, что всем близким очень тяжело и сейчас не время для комментариев.

«Я вас умоляю! Сейчас не до журналистов!» — сказал Роберт Гурцкой и сбросил телефонный звонок.

Напомним, что Перт Кучеренко был замминистра науки и высшего образования в РФ. Ему стало плохо на борту самолета, но даже экстренная посадка не помогла.

Более подробно о случившемся с Петром Кучеренко мы писали здесь.