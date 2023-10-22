Муж был в шоке, когда узнал: чем занималась Лика Стар за границей

После отъезда за границу Лика Стар начала заниматься арендой и продажей недвижимости. Об этом певица рассказала в эфире телеканала НТВ.

Напомним, в 2003 году Лика Стар вышла замуж за итальянца Анджело Сеччи и решила переехать к нему. В браке у них родились двое детей, после чего девушка приостановила свою музыкальную карьеру и стала уделять больше времени семье.

Недавно звезда 90-х вернулась в Россию. В беседе с Вадимом Такменевым она заявила, что построила в Италии свой бизнес в сфере недвижимости.

«Я занималась арендой дорогих вилл на Сардинии, а также их продажей. С началом пандемии сузился круг деятельности. Я поняла, что пришло другое время и решила вернуться в Россию. Поняла, что здесь буду нужнее», – прокомментировала артистка.

При этом Лика Стар отметила, что, будучи за границей, она скучала по родине и творчеству, а не по славе.

«Я простой человек, не люблю, когда меня узнают, стесняюсь. Там я была обычной мамой и женой, бизнесвумен», – пояснила она.

Певица также призналась, что при знакомстве с будущим мужем она соврала ему по поводу своей работы. Лика Стар тогда говорила, что является обычной секретаршей. Однако когда возлюбленный узнал о ее настоящей профессии, то был крайне удивлен.

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