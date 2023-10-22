«Это было жутко, я могла погибнуть»: певица Разина рассказала о прерванных беременностях

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала, как едва не стала матерью около семи раз в 90-е годы. Певица не стала рожать, так как боялась нестабильной ситуации в стране, а также потерять карьеру.

Звезда поделилась откровениями в интервью Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион». По словам Разиной, романтические приключения не единожды приводили ее к попаданию в интересные ситуации. Певица беременела, однако в дальнейшем избавлялась от последствий разного рода отношений. Один из абортов едва не закончился для артистки смертью.

«Один из случаев, это еще по молодости, это была операция, это была внематочная беременность, это было жутко, я могла погибнуть», — рассказала бывшая солистка группы «Мираж».

Светлана очень рисковала, когда беременела, из-за особенностей своего организма и здоровья. Но со временем у Разиной все-же появился ребенок. Певица родила единственную дочь. Чтобы малышка могла появиться на свет, звездной матери пришлось делать кесарево сечение.

Ранее Александр Дерябин, бывший супруг актрисы Елены Прокловой, рассказал, как два года пил из-за смерти сыновей-близнецов. Мужчина впал в депрессию на фоне трагедии.