Муж блогерши Лерчек подал иск о разделе совместного имущества. Об этом сообщает Газета.Ru.

Артем Чекалин подал в суд на жену, с которой он разводится. Супруг блогерши Лерчек просит о разделе совместно нажитого имущества, соответствующее заявление поступило в Симоновский районный суд Москвы. Иск зарегистрировали 12 апреля.

Отметим, что дата первого заседания по делу пока не назначена.

Напомним, заявление о разводе еще в марте подала Валерия Чекалина. Так как у супругов есть несовершеннолетние дети, бракоразводный процесс проходит через суд.

При этом журналисты отмечали, что у семьи Чекалиных есть, что делить: несколько квартир в Москве, автомобили BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz GLS 400, а также земельный участок стоимостью 38 миллионов рублей. Кроме того, у супругов могут быть деньги на счетах.

Ранее мы писали о том, что адвокат Лерчек убежала от журналистов после заседания о разводе.