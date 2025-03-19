Муж Бабкиной заявил, что певица никогда в жизни никого не предавала

Муж российской исполнительницы Надежды Бабкиной Евгений Гор заявил, что его супруга представляет собой пример честного и благородного человека. По его словам, певица ни разу не пятнала себя предательством.

«Я уже давно отключил логику в понимании жизненного движения Надежды. При этом она никогда не подставила, не предала ни одного человека на ее пути. Ее предавали, она никогда. Этот симбиоз я и называю непредсказуемость в стабильности», — приводит его слова E1.ru.

При этом, отметил Гор, Бабкина сочетает в себе два весьма противоречивых качества — стабильность и непредсказуемость. Он подчеркивает, что певица в любой момент может удивить чем-то необычным — но никогда, опять-таки, не пойдет на подлость.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме призвали отобрать у Аллы Пугачевой и передать Бабкиной статус примадонны российской эстрады.