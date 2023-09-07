Муж Анны Седоковой публично обратился к певице после семейного скандала

Муж Анны Седоковой публично обратился к ней после семейного скандала. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Анна Седокова и Янис Тимма являются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже несколько лет вместе, и за это время они успели пережить множество кризисов. Знаменитости открыто говорят о проблемах в браке. Летом 2023 года пара поругалась на почве ревности. Скандал был настолько сильным, что Анна и Янис отписались друг от друга в соцсети. Вдобавок ко всему супруги обменялись встречными упреками. После долгих разбирательств молодым людям удалось помириться. Это доказывает новый пост баскетболиста в личном блоге.

6 сентября 2023 года супруги отметили годовщину свадьбы. В честь этого события Янис трогательно обратился к возлюбленной. По словам спортсмена, он женился «на самой красивой и блестящей женщине в мире».

«Тот факт, что ты рядом, делает меня самым счастливым и удачливым человеком», — высказался Янис.

К слову, Анна оставила без ответа обращение супруга.

Ранее мы писали о том, что худеющая Анна Седокова упала во время выступления в Москве и не смогла подняться. Подробности смотрите в этой статье.