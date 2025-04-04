Муж Анны Asti вновь опроверг слухи о разводе с певицей визитом на мероприятие

Муж Анны Asti вновь опроверг слухи о разводе с певицей. Об этом стало известно из соцсетей.

Анна Asti на днях провела масштабный отбор танцоров для грядущего стадионного шоу. Отбор был открытым, на него попали более сотни человек. Среди членов жюри — сама певица и ее хореографы.

На кадрах, размещенных в соцсетях, можно также наблюдать стоящего в стороне от всех мужчину — им оказался супруг Asti Станислав. Несмотря на регулярные слухи о том, что после слива интимных фотографий знаменитости ее муж ушел от нее, это оказалось враньем.

Отметим, что в этом году супруги отметят 5 лет в браке. Напомним, фотографии певицы появились в Сети в декабре 2024 года. Знаменитость заявляла, что мошенники взломали ее телефон и украли содержимое галереи.

Ранее мы писали о том, что Анна Asti подала в суд на Стаса Ярушина и потребовала выплатить миллион рублей.