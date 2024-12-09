«Фигура зачет»: Лера Кудрявцева прокомментировала слив интимных фото Анны Asti

Известная телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на новость о слитых в сеть интимных снимках певицы Анны Asti. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Мне есть что сказать. Вы заметили тенденцию последних лет, что наши паблики не разводят грязь про своих? Ну может чуть потроллят и все. Мне нравится эта политика», — поделилась артистка.

Кудрявцева поддержала Анну Asti, уточнив, что она ничего не видит в фото исполнительницы. Телеведущая добавила, что на слитых кадрах звезда предстала «с красивой фигурой».

«Видео тоже норм, радуемся, что есть интимная жизнь — молодец! Поэтому порадуемся за красивую Аню», — высказалась Кудрявцева.

Кроме того, телеведущая призвала певицу не обращать внимание на ситуацию и не волноваться.

Накануне Анна Asti сообщила в своем микроблоге, что стала жертвой аферистов Певица заявила, что злоумышленники незаконно проникли в ее смартфон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали ее вместе с мужем. По словам артистки, от нее требовали большую сумму денег, припугивая тем, что выложат интимные снимки с ее телефона в сеть.