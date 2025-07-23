«Муж алкоголик, а она нет?»: Данко жестко ответил пожаловавшейся на супруга Кудрявцевой

Лера Кудрявцева вновь столкнулась с проблемами в семье: телеведущая пожаловалась, что лечение ее мужа Игоря Макарова от алкоголизма оказалось безрезультатным. Певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) намекнул, что и Кудрявцева положительно относится к спиртному.

Данко отметил, что Валерия не может осуждать мужа, поскольку сама не ведет здоровый образ жизни.

«Муж алкоголик, а она нет? Лера, конечно, не пьет. Смешно. Я ни разу не видел ее мужа в непотребном виде. Никто не гнушается употреблением горячительных напитков. Человек либо употребляет, либо нет», — приводит слова исполнителя Teleprogramma.pro.

Как пояснил бывший артист балета в Большом театре, если бы телеведущая полностью отказалась от алкоголя, можно было бы давать комментарий. Данко убежден: у каждого человека своя «норма» в плане спиртного, и она индивидуальна.

Исполнитель хита «Московская ночь» считает, что Лере не нужно выносить сор из избы. Таким образом она подставляет и публично унижает мужа, объяснил Данко. Артист добавил, что проблемы стоит решать внутри семьи, не рассказывая о них большой аудитории.

Ранее продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что Лера Кудрявцева потратила на лечение мужа от алкоголизма более 1 млн рублей.