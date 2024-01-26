Муж Алеси Кафельниковой столкнулся с многомилионными долгами

Муж модели Алеси Кафельниковой, бизнесмен Георгий Петришин погряз в многомиллионных долгах. Об этом сообщает портал Super.

По данным источника, избранник 25-летней модели столкнулся с долгами по кредитам и займам. Уточняется, что в 2021 году предприниматель взял кредит на 5 млн рублей, но нарушил условия договора по срокам и суммам платежа. Из-за этого текущий долг супруга Кафельниковой составляет 4 млн рублей от основной суммы кредита и порядка 300 тысяч рублей за неустойку по выплате.

При этом, исходя из документов Мосгорсуда, Петришин занял 100 тысяч рублей под расписку с условием возврата через два месяца. Однако к январю текущего года бизнесмен так и закрыл долг.

Помимо этого, за мужем Кафельниковой числятся долги в размере 6 и 9 млн рублей. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) отметили, что за них Петришину начислили исполнительные сборы на 1 млн рублей.

Ранее муж Алеси Кафельниковой ответил на обвинения тещи в абьюзе.