«У нее проблемы»: супруг Алеси Кафельниковой ответил на обвинения тещи в харрасменте

Отношения между супругой самого именитого российского теннисиста и мужем ее дочери Георгием с самого начала складывались непросто.

В канун своего 50-летия бывшая фотомодель донесла через соцсети весть о том, что Алеся в опасности – она подвергается насилию и унижению со стороны супруга.

«Мне хочется драться с Егором, мне хочется защитить своего ребенка!»

Ответ действующей модели, красавицы Алеси последовал незамедлительно. «Мамочка, мы тебя очень любим и очень беспокоимся за тебя!» - приводит слова девушки издание Woman.ru.

Алеся также высказала предположение, что у мамы есть какие-то собственные проблемы, которые она пытается решить, эмоционально вмешиваясь в семейную жизнь родной дочери.

«Конечно, мы очень переживаем из-за поста мамы, особенно Алеся. Но не из-за общественного мнения, а потому что у человека проблемы» — говорит Кафельникова.

В Сети появилось и совместное фото молодых супругов, и даже комментарий самого Георгия Петришина. Бизнесмен признает, что в их семье, как и во всякой другой, есть свои проблемы, но «мы любим друг друга и маму тоже».