Муж актрисы Марии Горбань снялся в ее красном обтягивающем мини-платье
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Муж актрисы Марии Горбань снялся в ее красном мини-платье для видео. Звезда сериала «Кухня» опубликовала в соцсетях шуточный ролик с супругом.
На кадрах знаменитость позирует на фоне кровати, на которой лежит ее муж в футболке, шортах и с ноутбуком. Мария в это время бросками пытается надеть на себя платье, как в популярных роликах. Через несколько попыток она кидает наряд в сторону супруга, который на следующем кадре уже позирует в нем. Мужчина был в облегающем красном платье с цветком на шее.
«Даже не спрашивайте, как я его уговорила», — написала актриса.
Поклонники оценили чувство юмора супругов и отметили их оригинальную идею.
«Это очень смешно», «Шедевр», «Лучшее, что я видела за последнее время», «Какие вы классные», «Блин, гениально», «Класс», «А вы крутой переговорщик», «Самое смешное видео», «Не могу остановиться смотреть и ржать», «А платье идеально село», «Его размерчик», «Кириллу идет мини», – пишут в комментариях.
Напомним, что Горбань в 2021 году вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. 5 августа у них родился сын Нилан. Кроме того, у актрисы есть дочь Стефания от бывшего мужа, с которым развелась в 2018 году.
Фанаты восхищаются стройностью звезды, но она благодарит за это генетику. Мария признавалась, что в ее семье все не имеют проблем с фигурой и лишним весом.
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