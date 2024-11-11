Муж актрисы Марии Горбань снялся в ее красном обтягивающем мини-платье

«Это очень смешно», «Шедевр», «Лучшее, что я видела за последнее время», «Какие вы классные», «Блин, гениально», «Класс», «А вы крутой переговорщик», «Самое смешное видео», «Не могу остановиться смотреть и ржать», «А платье идеально село», «Его размерчик», «Кириллу идет мини», – пишут в комментариях.

Напомним, что Горбань в 2021 году вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. 5 августа у них родился сын Нилан. Кроме того, у актрисы есть дочь Стефания от бывшего мужа, с которым развелась в 2018 году.

Фанаты восхищаются стройностью звезды, но она благодарит за это генетику. Мария признавалась, что в ее семье все не имеют проблем с фигурой и лишним весом.

Ранее мы писали о том, что 50 человек пытались сорвать концерт певицы Лолиты в Ярославле.