Муж Ахеджаковой заявил, что актриса поддерживает Израиль в борьбе против ХАМАС, об этом сообщает Абзац.

После начала конфликта между Израилем и Палестиной многие российские знаменитости начали высказывать свою позицию, поддерживая израильскую армию. А вот актриса Лия Ахеджакова, которая довольно часто приезжала в Израиль с гастролями, продолжает хранить молчание.

Журналисты дозвонились до супруга Лии Меджидовны, чтобы узнать, почему актриса не высказывается о ситуации.

«По ряду причин Лия Меджидовна не может давать никаких комментариев в связи с раскладом с работой», – объяснил Владимир Персиянов.

При этом мужчина подчеркнул, что они с женой поддерживают Израиль в борьбе против ХАМАС.

«Все наши мысли на стороне Израиля. Мы все понимаем», – рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Стас Садальский рассказал, почему в «Современнике» никто не поддержал Ахеджакову. По мнению актера, это произошло из-за того, что она сама в свое время выступала против актера Сергея Гармаша, обвиняя его в пьянстве.