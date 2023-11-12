Муж Ахеджаковой озвучил причину, по которой артистка замолчала и пропала из публичного пространства

Актриса Лия Ахеджакова весной этого года попала в скандал из-за увольнения из театра «Современник». Спустя некоторое время наступило затишье и артистка пропала из публичного пространства. Она постоянно держалась подальше от журналистов. Супруг Лии Владимир Персиянов объяснил, с чем связано такое поведение его жены, пишет телеканал «360».

После скандала вокруг ситуации с «Современником» Ахеджакова, по данным СМИ, уехала в Европу, где получала за один выход на сцену по полмиллиона рублей. В августе она приезжала в Москву на прощание с коллегой Глебом Памфиловым. На похоронах знаменитость держалась подальше от прессы.

Персиянов, объясняя поведение супруги, заявил, что Лия стала такой по ряду причин. Владимир был немногословен, отвечая на вопрос, и указал лишь на занятость артистки.

«По ряду причин Лия Меджидовна не может давать никаких комментариев в связи с раскладом с работой», — заявил Персиянов.

Ранее актер Станислав Садальский рассказал, почему в «Современнике» никто не поддержал Ахеджакову. По его словам, и сама Лия прежде выступала против одного из своих коллег.