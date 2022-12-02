Муза: молодая жена 67-летнего Кузьмина снялась голой для обложки его альбома

Музыкант Владимир Кузьмин продолжает радовать поклонников своим творчеством. Они уверены, что 67-летнего мэтра вдохновляет его молодая супруга Екатерина Трофимова. Она, кстати, снялась голой для обложки его нового альбома!

Музыкант представил в соцсетях свою пластинку под названием «Дух в моей гитаре». Он опубликовал обложку, на которой его жена прикрывает обнаженное тело гитарой. Фото в черно-белом цвете с ярко-синим инструментом оценили поклонники артиста.

«Есть муза для любви, для создания новых альбомов – это здорово», «Вот это обложка», «Какая задорная Катюша», «Хулиганский альбом», «Огонь, очень эффектно», – пишут в комментариях.