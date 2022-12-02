Муза: молодая жена 67-летнего Кузьмина снялась голой для обложки его альбома
Музыкант Владимир Кузьмин продолжает радовать поклонников своим творчеством. Они уверены, что 67-летнего мэтра вдохновляет его молодая супруга Екатерина Трофимова. Она, кстати, снялась голой для обложки его нового альбома!
Музыкант представил в соцсетях свою пластинку под названием «Дух в моей гитаре». Он опубликовал обложку, на которой его жена прикрывает обнаженное тело гитарой. Фото в черно-белом цвете с ярко-синим инструментом оценили поклонники артиста.
«Есть муза для любви, для создания новых альбомов – это здорово», «Вот это обложка», «Какая задорная Катюша», «Хулиганский альбом», «Огонь, очень эффектно», – пишут в комментариях.
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Напомним, что Кузьмин и его избранница, которая младше него на 27 лет, трижды играли свадьбу! Супруги говорят, что на их пути было множество трудностей, но они каждый раз понимали, что не могут друг без друга. СМИ пишут, что молодая девушка просто не справлялась со сложным характером мужчины и переживала, что он постоянно занят.
Трофимова признавалась в интервью, что ей потребовались годы на то, чтобы разобраться в себе и стать более мудрой. Сейчас супруги счастливы друг с другом, а Екатерина всячески поддерживает мужа в его творческой деятельности.
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