40-летняя Бритни Спирс снялась полностью голой в ванной и заявила, что любит оральный секс

Американская известная певица Бритни Спирс продолжает удивлять поклонников своими фотографиями и поступками. Недавно в Сети обсуждали необычные танцы исполнительницы, а теперь обнаженный снимок артистки и интимное признание.

Бритни Спирс опубликовала новое фото в своей социальной сети, на котором полностью обнаженная лежит в ванной, прикрывая грудь руками. Пользователи пришли в недоумение от контента певицы, они стали писать, что мужу и детям артистки должно быть стыдно за нее.

Впрочем, некоторые поклонники заступились за исполнительницу. Они писали, что таким образом Бритни показывает свою свободу, что она теперь может делать все, что пожелает. Напомним, что не так давно Спирс выиграла дело у своего отца и освободилась из-под его опеки.

Но на фотографиях в голом виде артистка не остановилась. Под постом она оставила подпись, где призналась, что любит оральный секс. «Я люблю сосать. Сосать дается мне легко», - написала в блоге Бритни Спирс.

Ранее стало известно, что Спирс официально вернулась к бывшему мужу.