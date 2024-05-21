Муза Киркорова певица Марго прячет лицо под маской после пластики у Хайдарова

Певица Марго Овсянникова скрывает лицо после пластики у хирурга Тимура Хайдарова. Фаворитка артиста Филиппа Киркорова не снимает маску, закрывающую все, кроме глаз. Об этом сообщает Kp.ru.

По совету звездного друга вокалистка недавно решилась изменить свою внешность. Несмотря на скандал вокруг клиники Хайдарова, она доверилась именно ему, ведь он смог удовлетворить все запросы исполнителя хита «Зайка моя». Однако результатами преображения Марго не спешит делиться, из-за чего многие поклонники уже переживают – действительно ли все прошло успешно.

На прошедшей 20 мая премии журнала MODA TOPICAL Овсянникова впервые появилась на публике после пластики. Но лицо она предпочла скрыть. И если блогер Виктория Боня носила лишь темные очки после посещения хирурга, то певица пошла дальше и приобрела черную маску.

Как отметило СМИ, даже после выступления на сцене Овсянникова не решилась показать лицо. По всей видимости, у нее еще не спал отек.

К слову, до сих пор не до конца ясно, кто именно делал пластику Марго. Консультацию она проходила у Хайдарова, но неизвестно, был ли он задействован в операции или нет.

Ранее клинику звездного хирурга Тимура Хайдарова в Москве опечатали, а двух врачей задержали.