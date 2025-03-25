19-летняя избранница Лепса заявила, что придерживается патриархальных взглядов

19-летняя избранница Григория Лепса Аврора Киба высказалась о феминизме. Девушка заявила, что придерживается традиционных ценностей в отношениях.

Киба разделяет взгляды избранника. Она призналась, что придерживается патриархальной модели отношений. Женщина, по мнению Авроры, должна быть женственной и хозяйственной.

«И я, и он достаточно консервативных взглядов. Естественно, жена должна быть хозяйкой, это бесспорный момент. Я тоже росла в такой семье», — приводит слова Авроры издание Super.ru.

Аврора также рассказала, что ее мама хорошо приняла народного артиста. Девушка назвала потрясающими отношения родительницы с исполнителем хита «Рюмка водки».

Напомним, артист впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме летом 2024 года. В сентябре певец объявил Кибу женой и пообещал, что готов обеспечить юной избраннице «десять лет счастливой жизни». Он также выразил готовность ждать, пока девушка получит образование в Лондоне, однако позже она вернулась в Москву.

Напомним, ранее избранница певца высказалась о материнстве. Девушка хочет стать матерью, но пока отложила этот вопрос на потом.