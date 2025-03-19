Директор Пугачевой заявила, что певица не приедет на похороны Бедроса Киркорова

Директор Аллы Пугачевой рассказала, приедет ли певица на похороны бывшего свекра Бедроса Киркорова. Елена Чупракова в беседе с ТАСС заявила, что артистки не будет.

Журналисты задали представительнице уехавшей из РФ знаменитости вопрос о поездке на прощание и похороны народного артиста Бедроса. Он – отец ее бывшего мужа Филиппа Киркорова.

«Не приедет», – коротко сказала Чупракова.

Больше никаких подробностей она не рассказала. Пугачева не выходила на связь в соцсетях и публично не передавала соболезнования, как сделали многие коллеги Киркорова.

Напомним, что Бедрос Киркоров умер 18 марта на 93-м году жизни. По сообщениям СМИ, причиной смерти знаменитости стала остановка сердца. Представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что прощание и похороны артиста пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее мы писали о том, что отец Филиппа Киркорова владел двумя квартирами в Москве и домом в Болгарии. Он не успел составить завещание, ждал, когда его сын Филипп вернется из Морокко.