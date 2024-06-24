МУЗ-ТВ удалил интервью Филиппа Киркорова, из-за которого Любовь Успенская подала на него в суд

Певица Любовь Успенская добилась удаления выпуска шоу телеканала МУЗ-ТВ в Youtube, где ее оскорбляет Филипп Киркоров, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Успенская обращалась не только к Киркорову, но и к телеканалу с просьбой убрать выпуск с просторов Интернета. Руководство МУЗ-ТВ пошло навстречу певице и удалило выпуск. Претензий у артистки к телеканалу больше нет, отмечает Telegram-канал. В данный момент видео под названием «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!» недоступно.

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина ранее призвала Киркорова «не пиариться» на судах.

Ранее в интервью на МУЗ-ТВ певец назвал Успенскую «попрошайкой». Когда артистка об этом узнала, то подала на Киркорова в суд. При этом она и ее адвокат предлагали Киркорову перемирие, если он принесет извинения. Однако певец отказался.