«Мутанты какие-то»: Андрей Губин ответил, почему так и не завел детей

Певец Андрей Губин заявил, что боится заводить детей из-за болезней. Артист рассказал о личной жизни в эфире программы «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.

Поклонники часто интересуются, куда пропал артист, который в свое время покорял публику настоящими хитами. Но из-за проблем со здоровьем Губин ушел в тень. Сейчас он все чаще появляется на интервью и рассказывает о том, чем живет. Так, он признался, что мечтает завести детей, но боится. Он говорит, что сам «как ребенок», и что ему тоже нужна забота.

«Я хочу детей, но не знаю, что за дети будут у меня после всех этих болячек — наверное, мутанты какие-то…» — признался артист.

49-летний исполнитель хита «Ночь» давно мучается от лицевых болей. К страданиям прибавились еще и проблемы с внешностью. Звезда стесняется своего вида и даже в эфир вышел в маске. При этом он сдал все анализы, которые не показали у него диагноз, а это значит, что мужчина здоров. Но он не понимает, почему тогда так плохо себя чувствует.

СМИ писали, что Андрею Губину диагностировали левостороннюю прозопалгию. Она сопровождается спазмами или нарушением чувствительности участка лица. Также певец жаловался на боли в сердце.

Ранее мы писали о том, почему Андрей Губин перестал выпускать новые песни. Он заявил в беседе с журналистами, что у него просто нет необходимых для этого условий.