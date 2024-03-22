Андрей Губин объяснил, почему перестал выпускать новые песни

Популярный в начале 2000-х певец Андрей Губин рассказал, почему не выпускает новые музыкальные композиции. Его слова приводит aif.ru.

«Мой график не меняется последние 10 лет. Первую половину дня посвящаю своему здоровью. Делаю гимнастику, выхожу на прогулку недалеко от дома, а во второй половине дня пишу стихи или музыку. 3 месяца ничего не приходило в голову. Иногда мне кажется, все потому, что и так написал много песен и новые писать нет необходимости», - заявил артист.

Музыкант отметил, что недавно дописал текст новой песни, которая будет называться «Привет, ребята». При этом он также признался, что довести до конца хотя бы один трек у него не получается из-за плохого самочувствия и отсутствия музыкальных инструментов и портативной студии.

Напомним, в середине 2000-х медики поставили Губину диагноз — левосторонняя прозопалгия лица — болезнь нервной системы, из-за которой человек страдает от постоянных лицевых болей. Тогда же артист принял решение уйти со сцены и теперь ведет затворнический образ жизни.

Ранее Андрей Губин высказался о возобновлении карьеры.