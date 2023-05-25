«Мурашки по телу»: Кристина Орбакайте прервала молчание и выступила с признанием

Вокруг певицы Аллы Пугачевой ходит множество слухов после ее отъезда из России. Но дочь Примадонны Кристина Орбакайте старается держаться в тени. При этом блондинка иногда выступает с заявлениями, в которых рассказывает, что творится у нее на душе.

Исполнительница не говорила громких слов и не была замешана в скандалах. Она уже год пытается удержаться на отечественной сцене. Когда ее мать и отчим уехали из России, Кристина не стала комментировать их решение. Даже когда в Сети начали критиковать поведение ее старшего сына Никиты Преснякова, блондинка молчала.

Орбакайте предпочитает говорить о родственниках только по важным поводам. В середине апреля она посвятила пост в соцсетях своей матери в честь ее дня рождения. А недавно написала всего одну фразу своему сыну Дени Байсарову, который уже много месяцев не появлялся в публичном пространстве.

25 мая сама певица празднует день рождения. Кристине исполнилось 52 года. Она написала сообщение для подписчиков, где сделала признание и вспомнила о своей концертной программе, которую выпустила год назад.

«В этот вечер я ощущала себя абсолютно счастливой! Каждая песня – яркое полотно воспоминаний: сотни городов, тысячи концертов, миллионы ваших счастливых лиц. Это был наш с вами день — важный и особенный! Мурашки по телу от одной только мысли», – поделилась эмоциями блондинка.

Орбакайте отметила, что в такой важный день решила подарить поклонникам видеоверсию концерта.

Ранее мы писали о том, что стилист Данилова назвала причины резкого старения Кристины Орбакайте. Многие обратили внимание, что певица заметно постарела. А ее внешний вид в фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» так и вовсе вызвал оторопь.