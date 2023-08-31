Других возможностей нет: юрист назвала условия, при которых помощник Мирошниченко может вступить в наследство

Что же касается наследников, то этот момент еще не определен до конца. Всего, по словам юриста, существует несколько очередностей. Первая подразумевает наличие самых близких родственников: супруга, детей, родителей и внуков. Никого из них у актрисы нет. Вторая — это сестры, братья, дедушки и бабушки. У Мирошниченко был брат, но он скончался еще в 1995 году. Остается третья очередность, в нее входят племянники. Один из таких, по некоторым слухам, недавно объявился и заявил права на наследование.

Так как артистка вела одинокую жизнь, то и отношения с дальними родственниками она не особо поддерживала. По словам помощника Мирошниченко, это вполне нормально, что люди из сценической среды крайне эгоистичны. Молодой человек из тех немногих, с кем актриса обсуждала свое наследство. Но при этом Соседов говорит, что эта щепетильная тема не вызывает у него интереса. Помощник никогда не ждал от Ирины особого отношения к себе, в связи с чем изначально не рассчитывал на щедрость. Но тем не менее, как человек из близкого окружения Мирошниченко, он может рассчитывать на кусок пирога, если позже выяснятся некоторые неоговоренные обстоятельства. Одно из них, вероятно, уже не сбылось, а вот у второго, возможно, есть вектор.