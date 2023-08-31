Других возможностей нет: юрист назвала условия, при которых помощник Мирошниченко может вступить в наследство
Юрист Иванова назвала условия, допускающие помощника Мирошниченко к наследству .
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Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. За столь долгий путь она построила блистательную карьеру в кино, но что касается личного — то здесь звезда предпочла не добиваться каких-либо успехов на любовных фронтах и посвятить себя одиночеству. Поэтому с момент смерти актрисы, 3 августа, в Сети не умолкают споры о разделе ее многомиллионного имущества. Прямых наследников нет, да и как такого завещания тоже. При этом движение вокруг этой темы наблюдается. Совсем недавно засветился помощник артистки Павел Соседов. Также ходят слухи об активности некоторых дальних родственниках. Портал «Страсти» решил узнать у юриста Елены Мироновой, каковы шансы той или иной стороны на получение наследства и возможно ли исполнить последнее желание Мирошниченко — сделать из ее квартиры музей.
Речь о жилплощади, расположенной в сталинском доме в самом центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской. Трехкомнатная квартира в таком месте стоит от 70 миллионов рублей. Народная артистка РСФСР мечтала при жизни, что ее имущество достанется какому-нибудь музею. Однако отразить этот момент на бумаге звезда не успела. В связи с этим мы поинтересовались у юриста, каковы шансы на исполнение, возможно, последней воли Мирошниченко.
К сожалению, если Ирина Мирошниченко не оговорила в завещании или завещательном договоре условие о том, чтобы наследники в ее квартире организовали музей, рассчитывать можно только на порядочность наследников, которым достанется наследство Ирины. Законных оснований обязать это сделать наследников на сегодняшний день нет.
Елена Миронова
Эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам, юрист по гражданскому праву, основатель компании «Правелар»
Что же касается наследников, то этот момент еще не определен до конца. Всего, по словам юриста, существует несколько очередностей. Первая подразумевает наличие самых близких родственников: супруга, детей, родителей и внуков. Никого из них у актрисы нет. Вторая — это сестры, братья, дедушки и бабушки. У Мирошниченко был брат, но он скончался еще в 1995 году. Остается третья очередность, в нее входят племянники. Один из таких, по некоторым слухам, недавно объявился и заявил права на наследование.
Так как артистка вела одинокую жизнь, то и отношения с дальними родственниками она не особо поддерживала. По словам помощника Мирошниченко, это вполне нормально, что люди из сценической среды крайне эгоистичны. Молодой человек из тех немногих, с кем актриса обсуждала свое наследство. Но при этом Соседов говорит, что эта щепетильная тема не вызывает у него интереса. Помощник никогда не ждал от Ирины особого отношения к себе, в связи с чем изначально не рассчитывал на щедрость. Но тем не менее, как человек из близкого окружения Мирошниченко, он может рассчитывать на кусок пирога, если позже выяснятся некоторые неоговоренные обстоятельства. Одно из них, вероятно, уже не сбылось, а вот у второго, возможно, есть вектор.
Реальные шансы только в двух случаях: если Ирина Мирошниченко составила в пользу своего помощника завещание и (или) завещательный договор, удостоверенные нотариально или иными способами, оговоренными законом; если помощник Мирошниченко является нетрудоспособным гражданином (например, инвалидом нерабочей группы), в последний год жизни Мирошниченко проживал совместно с ней и находился на ее иждивении. Других возможностей нет.
Елена Миронова
Эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам, юрист по гражданскому праву, основатель компании «Правелар»
Однако это все предположения, построенные на вероятности того или иного события. Больше шансов заполучить наследство Мирошниченко, конечно же, у дальних родственников. По словам юриста, если в наследство захотят вступить несколько человек, то оно будет делиться между ними в равных частях. Сроки вступления при этом оговорены государством и законом.
Согласно закону, наследники должны принять наследство в течение шести месяцев со дня смерти гражданина (ст. 1114 ГК РФ). Заявление о вступлении в наследство подается любому нотариусу населенного пункта (город, село), в котором на дату смерти проживал наследодатель.
Елена Миронова
Эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам, юрист по гражданскому праву, основатель компании «Правелар»
Ранее стало известно о связи Мирошниченко с молодым мужчиной. В Сети ходили слухи, что актриса хотела передать все имущество ему.