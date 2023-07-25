«Мурашки бегут»: Нина Маслова ответила, был ли у нее роман с Савелием Крамаровым

Актриса Нина Маслова спустя 50 лет ответила на вопрос о романе с Савелием Крамаровым. Зрители заметили химию между героями известного фильма «Большая перемена» даже на экране. Недавно женщина отреагировала на слухи о романтических отношениях с коллегой.

Маслова побывала в студии шоу «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». Она пообщалась с Борисом Корчевниковым и рассказала, что романа на съемочной площадке не было. По словам артистки, Савелия окружали красивые девушки, и он никогда не скучал.

У Нины Константиновны тоже с личной жизнью было все хорошо. Тогда она вышла замуж.

«Так что никакие шуры-муры в это время были невозможны», – сказала звезда.

Маслова призналась, что раньше не понимала, чем сводит с ума женщин Крамаров. Ведь его внешность была далека от идеала.

«С его внешностью, мало того, еще и с косящим глазом, но что-то в нем было», — поделилась мыслями артистка.

Но во время съемок сцены на качелях, она разглядела в коллеге красоту и обаяние. Они приближались друг к другу и даже чуть не поцеловались.

«По мне даже сейчас мурашки бегут! Я увидела глаза Савелия, глаза в глаза… И я поняла! Да, можно влюбиться», – призналась женщина.

Но Нина Константиновна была замужем, правда, развелась с супругом, которого называла другом. Она отметила, что Борис Корчевников напомнил ей бывшего мужа. После развода она так и не пошла больше под венец.

Ранее сыгравший Буратино Дмитрий Иосифов рассказал о главном страхе Рины Зеленой, которая исполнила роль черепахи Тортиллы.