«Мумия из фильма ужасов»: знаменитость высмеяла внешность Ларисы Долиной

В последнее время Лариса Долина является самой обсуждаемой персоной. С начала года певица регулярно подвергается критике за свою внешность со стороны пользователей Сети. На этот раз артистка подверглась нападкам от коллеги. Так, Мария Максакова без стеснения высказала все, что думает о Долиной.

По словам Марии, когда-то Лариса Александровна была успешной джазовой певицей, но сейчас все изменилось. Максакова считает, что Долина выглядит нелепо, поскольку она не сумела вовремя уйти со сцены. «Она — злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов. Снежинка не только на ладони, но и на ее лбу не растает», — высказалась знаменитость.

К слову, не все подписчики согласились с мнением Марии. Многие из них встали на защиту Долиной и отметили, что она прекрасно выглядит для своих лет.

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