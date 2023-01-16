«Люблю и благодарна за все»: какой мужчина осчастливил Ларису Долину

В последнее время все внимание публики приковано к Ларисе Долиной. В начале года артистка попала в крупный скандал: тогда фолловеры раскритиковали ее откровенный наряд. Сегодня имя знаменитости вновь красуется рядом с громкими заголовками прессы. На этот раз певица написала откровенный пост, в котором она обратилась к мужчине, осчастливившим ее.

Так, Долина трогательно поздравила с днем рождения композитора Максима Дунаевского. Мужчина сыграл важную роль в карьере знаменитости и сумел раскрыть весь ее творческий потенциал. Вот почему в своем обращении Лариса Александровна не была скупа на эмоции.

«Макс помог мне раскопать и вытащить из себя потенциал, о котором я и не подозревала. Ты сделал меня счастливой на всю жизнь! Здоровья тебе, друг мой, вдохновения и творческого полета. Люблю, горжусь, дорожу дружбой и благодарна за все», — высказалась Долина.

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