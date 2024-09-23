Мультипликатор Гарри Бардин заявил, что проходит дежурное обследование. Об этом сообщает РИА Новости.

23 сентября СМИ рассказали об экстренной госпитализации 83-летнего мультипликатора Гарри Бардина. Якобы, артист жаловался на гипертонию, аритмию и повышенное давление.

Как позже рассказал сам Бардин, никакой экстренной госпитализации не было.

«Я чувствую себя прекрасно. Это дежурное обследование», — заявил он.

Гарри Бардин — режиссер более 50 детских мультфильмов. Среди них «Летучий корабль», «Приключения Хомы», «Кот в сапогах». Бардин известен работами в жанрах пластилиновой и кукольной мультипликации. Он является обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и пяти премий «Ника» за лучший анимационный фильм.

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