«Мудрость с годами приходит не ко всем»: актер Пашутин раскритиковал уехавшего из России Макаревича*

Народный артист РФ Александр Пашутин жестко раскритиковал певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории России). Он пожелал бессменному участнику музыкальной группы «Машина времени» никогда не возвращаться на родину за резкие слова о соотечественниках, пишет aif.ru.

Макаревич* не так давно побывал на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Во время одного из обращений он нелестно высказался о россиянах, позволив себе даже оскорбления. Пашутин отреагировал на слова музыканта, поддержав соотечественников и раскритиковав его позицию.

Актер усомнился в том, что Макаревич*, дожив до столь почтенного возраста, стал осознаннее относиться к происходящему. По мнению Пашутина, тот лишь способен на хамский словесный блуд.

«Видно, мудрость с годами приходит не ко всем. К Макаревичу* она явно не пришла. Сейчас мне противно от того, что он болтает, какой извергает словесный понос», — заявил народный артист.

Кроме того, актер поделился позицией относительно пребывания пожилого музыканта за границей. Пашутин не видит необходимости в том, чтобы рокер возвращался на родину. Макаревичу* не надо обратно в Россию, чтобы заниматься словесным блудом еще и здесь, заключил артист.

Ранее рок-музыкант, уехавший из РФ, не выдержал израильских порядков и разразился критикой. Исполнитель пришел в ужас от чудовищной работы местных служб. Доставка из магазинов регулярно осуществляется с задержкой, на оформление любой бумаги уходит минимум два месяца. Макаревич столкнулся с тем, что в Израиле его звездный статус не играет никакой роли, поэтому, по всей видимости, так раздражен сложившейся ситуацией.

*признан иноагентом на территории РФ