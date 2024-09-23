«Мудрая, взрослая, талантливая девочка»: Сергей Лазарев поздравил дочь с днем рождения и устроил вечеринку

Певец Сергей Лазарев поздравил дочь Анну с днем рождения и устроил по этому поводу роскошный праздник. В личном блоге исполнитель хита «Это все она» публично обратился к девочке и поделился кадрами с торжества.

По случаю дня рождения дочери Сергей Лазарев собрал ее друзей на вечеринке в стиле Барби. 6-летняя Анна очень любит известную куклу и все, что с ней связано, поэтому певец решил устроить праздник именно в таком стиле. На опубликованных фото артист предстал в белой футболке и рубашке с голубыми джинсами. Именинница была в розовом платье принцессы, украшенном двумя пышными цветами и контрастным черным поясом. Девочка также надела черные туфли с белыми красивыми носочками.

Артист позировал на фоне ярких праздничных декораций и шаров и обнимал дочь.

«Сегодня отмечаем день рождения моей любимой дочки Анюты! Солнышко мое любимое, ты так быстро растешь! Тебе уже 6, но ощущение, что ты гораздо старше! Мудрая, взрослая, талантливая, самобытная девочка! Люблю! Будь счастлива! Оставайся такой необыкновенной! Я тебя очень люблю», — написал Сергей Лазарев, обращаясь к девочке.

К поздравлениям звездной наследницы присоединились не только поклонники певца, но и знаменитости: Ани Лорак, Зара, Николай Басков, Игорь Крутой и многие другие.

Напомним, Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. У артиста родился сын Никита. Спустя 4 года у певца родилась дочь Анна.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Лазарев высказался об обучении сына в школе.