«До четвертого класса программу знаю»: Лазарев высказался об обучении в школе

Российский певец Сергей Лазарев высказался об обучении сына в школе. Его слова приводит mk.ru.

Как признался музыкант, он регулярно помогает ребенку с уроками. При этом звезда переживает, что дальше помогать наследнику с уроками станет сложнее, поскольку начнутся предметы, которые самому Лазареву давались с трудом.

«До четвертого класса было более-менее легко, потому что эту программу хорошо помню. А вот дальше, думаю, будет сложнее. Придется все вспоминать и перечитывать, потому что надо помогать ребенку. Хотя он у меня смышленый», - поделился исполнитель.

Лазарев также отметил, что не смог бы вновь отучиться 11 лет в школе, потому что ему бы «не хватило нервов».

Напомним, Сергей Лазарев три года скрывал своего первенца и лишь 31 декабря 2017 года показал снимок с ребенком в соцсетях. До этого момента музыкант даже снимал номера в гостиницах под чужими фамилиями, чтобы наследник мог навещать его во время гастролей. Свою дочь Лазарев не стал так долго прятать от общественности. Он рассказал о девочке в эфире передачи «Секрет на миллион», когда Анне был год.

Дети появились на свет от суррогатных матерей, имена которых певец не намерен раскрывать.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева оскорбила Сергея Лазарева на сцене из-за шутки о возрасте.