«Мучение»: Руслан Белый* описал работу в шоу Comedy Club

Комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о проблемах во время съемок юмористического шоу Comedy Club. Об этом он заявил в эфире подкаста на YouTube-канале LAIKA PRO.

По словам юмориста, в то время он работал в телепередаче и выступал со своим стендапом. Артист подчеркнул, что эти выступления обладали совершенно разными атмосферами.

«Каждый раз, когда со стендап-площадки ты приходишь на комедюшную — это всегда было такое мучение. Потому что у нас зрителей не видно на стендапе. Мы делаем атмосферу приятную для комика. А там (на Comedy Club — прим. „Страсти“) ты приходишь, а там ампир этот», — заявил Белый*.

Комик уточнил, что на записи некоторых выступлений приходилось накладывать смех на монтаже, поскольку никто из зрителей не смеялся.

Юморист отметил, что на шоу необходимо было сочинять «бронебойный юмор» для раскачки публики. Он также признался, что у него было лишь «пару хитов», которые полюбились зрителям передачи. Как правило, это были шутки про женщин, заключил артист.

Ранее Руслан Белый* поведал о финансовых трудностях после эмиграции.

*(признан иноагентом на территории РФ)