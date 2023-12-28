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18:52, 28 декабря 2023
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Муцениеце заявила о желании сняться в азиатских фильмах и назвала их «крутыми»

Муцениеце заявила о желании сняться в азиатских фильмах и назвала их «крутыми»

© Starface.ru

Актриса Агата Муцениеце заявила, что с радостью бы снялась в азиатских фильмах. Она мечтает «расширить горизонты» и попробовать себя на международной арене.

Об этом звезда рассказала ведущей Пятого канала на премии OK! Awards «Больше чем звезды».

«С радостью, кстати! Азиатское кино бешено крутое!» - сообщила Муцениеце, знающая китайский язык.

Она отметила, что была бы не против попасть в западные проекты, но для этого, как считает актриса, ей не хватает смелости или хорошего агента.

«Мне это кажется каким-то сложным деянием, а это, наверное, не так», - говорит бывшая жена актера Павла Прилучного.

Ранее она рассказала, что устала от панибратства в киноиндустрии. Муцениеце делилась, что сниматься приглашают по знакомству, а не по итогам проб.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия Караева
Теги:
Агата Муцениеце
роль
фильмы
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